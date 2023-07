Kawiarenki naprawcze wracają do Łodzi. W sobotę startuje czwarta edycja tego projektu

Kawiarenki naprawcze to pomysł, który z powodzeniem rozwija się w takich krajach jak Francja, Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Stany Zjednoczone, a nawet Indie i Japonia, w sumie jest ich na całym świecie 2200. Opiera się na ekologicznym spojrzeniu na swoje otoczenie i ograniczenie wyrzucania śmieci. To co dla nas jest zbędnym przedmiotem lub bezwartościowym rupieciem, może przydać się komuś innemu. Dlatego warto jest naprawiać, odświeżać i nadawać drugie życie zarówno meblom, ubraniom, jak i bibelotom, czy rowerom. Na świecie ta inicjatywa pojawiła się w 2009 roku, w Polsce za sprawą Fundacji Veolia Polska w tym roku odbędzie się czwarta edycja wakacyjnego projektu.

Chcemy zwrócić uwagę na problem pochopnego, bezrefleksyjnego wyrzucania sprzętów, którym można dać szansę na nowe życie – mówi Szymon Iwanowski ze Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, który prowadzi kawiarenkę naprawczą w społecznym domu kultury - Miejsce Spotkań na Starym Polesiu w Łodzi.

Wydarzenia organizowane w ramach kawiarenek naprawczych dają uczestnikom możliwość poznania i nauczenia się praktycznych umiejętności - naprawiania lub konserwowania przedmiotów codziennego użytku, a przy okazji integrują społeczności sąsiedzkie lub

środowiskowe oraz zwiększają świadomość ekologiczną uczestników.