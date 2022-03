Katarzyna Warnke pozuje do kalendarza. Może się podobać? ZDJĘCIA 22.03.2022

45-letnia Kasia Warnke w ostatnim czasie wzięła udział w sesji zdjęciowej do kalendarza ATM. Motywem przewodnim jej jest w tym roku „ciałopozytywność”. Aktorka wyznała, że bardzo lubi swoje ciało.Katarzyna Warnke to bardzo charakterystyczna aktorka młodego pokolenia. Często w mediach społecznościowych porusza temat seksualności. 45-latka bez skrępowania też pokazuje swoje ciało, często wywołując lawinę różnorodnych komentarzy.Ostatnia sesja do kalendarza Grupy ATM ma na celu uświadomienie, że ważne jest aby pogodzić się ze swoim ciałem, jednym słowem zaakceptować się i pokochać siebie.ZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA KASI WARNKE - KLIKNIJ NA KOLEJNE SLAJDY

