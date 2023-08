Katarzyna Glinka na seksownych ZDJĘCIACH! Aktorka w bikini! Pojawiły się w sieci ZDJĘCIA 30.08.2023

Katarzyna Glinka pozazdrościła Joannie Koroniewskiej wypoczynku na Teneryfie. Sprowokowana wakacyjnymi zdjęciami koleżanki też wrzuciła do sieci swoje zdjęcie w bikini. Aktorka w ironicznym wpisie odnosi się do zdjęć Joanny Koroniewskiej w bikini. Postanowiła pójść za przykładem koleżanki po fachu i też zamieściła na swoim Instagramie kilka gorących fotek - podaje pomponik.- No to jest bezczelność Jak można prężyć swoje umięśnione, opalone, wysportowane ciało, wystawiać uśmiechniętą i zadowoloną buzię w dodatku w pięknych okolicznościach przyrody . Tutaj ludzie marzną, wieje im po nerach i strzyka w kościach. Jest szaro, buro i ponuro. Staję na rzęsach, żeby dorównać ci fotką, kończąc z gilem i co? I nic, Zazdro! W ogóle wszyscy, którzy teraz jesteście gdzieś w ciepłych krajach i wygrzewacie się na słońcu - Zazdro! - napisała, zamieszczając zdjęcia w kostiumie kąpielowymZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA KASI GLINKI