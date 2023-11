Katarzyna Bujakiewicz w bikini - zdjęcia. Zawsze uśmiechnięta i do tego jeszcze seksowna! Od aktorki do Youtuberki! 8.11.2023

Do tego grona dołączyła właśnie Katarzyna Bujakiewicz, aktorka znana między innymi z serialu "Na dobre i na złe", która na swoim kanale opowiada o Lubelszczyźnie! Aktorka ponad dwa lata temu przeprowadziła się do Lublina, który jak sama wspomina, ujął ją pięknem przyrody i ludzi.

"Lublin to wspaniałe miasto. Lubię taki styl życia, myślę, że jak człowiek nabiera innego podejścia do wielu spraw i do świata. Poza tym mamy tu silną ekipę "Na dobre i na złe". Po sąsiedzku mieszkają Emilia Komarnicka-Klynstra i Redbad Klynstra-Komarnicki. Jesteśmy razem, wspieramy się. Podsyłam im swoje kontakty, naleweczkę, bimber lubelski, żeby im osłodzić tę zmianę" - wspomniała z jednym z wywiadów. Jak się okazało, region zajął szczególne miejsce w jej sercu. "Kochani jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na mój kanał na YouTubie "Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie", gdzie zostały opublikowane dwa pierwsze odcinki mojego programu. Ten program to dwa lata ciężkiej pracy mojej i fantastycznej ekipy. To moje zrealizowane marzenie, rozmowy z fantastycznymi ludźmi, nieustanna burza mózgów, dziesiątki odwiedzonych miejsc, mnóstwo emocji" - napisała na swoim Instagramie.