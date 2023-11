Katarzyna Bosacka zdradziła, kto cierpiał najbardziej po tym, jak porzucił ją mąż ZDJĘCIA

- Do tej pory mam takie sytuacje, że idę ulicą i nagle jakaś pani patrzy na mnie, orientuje się, że to ja, podbiega do mnie i mówi: trzymam za panią kciuki - wyznaje. - Po drugie jest bardzo dużo przyjaciół z różnych okresów mojego życia. Nie czuję, że jestem sama w tym wszystkim. Wręcz przeciwnie - zawsze jest wokół mnie pełno ludzi.

- Największy problem był z Frankiem. On ma 10 lat i nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, co się stało. Jakoś udało mi się wytłumaczyć mu i teraz myślę, że po tych trzech miesiącach jest już dużo lepiej - układamy sobie to życie na nowo.

