Kary za nietrzeźwość za kierownicą. Ile można mieć promili? Sprawdź, ile można mieć alkoholu we krwi, żeby prowadzić auto 6.09.20

Ile można mieć promili? "Dozwolone" promile

Dozwolona ilość alkoholu w organizmie, z którą można usiąść za kierownicą, to do 0,2 promila. Osoby, które przekroczą ten próg muszą liczyć się poważnymi konsekwencjami. Kierowca ze stężeniem alkoholu we krwi między 0,2 i 0,5 promila popełnia wykroczenie. Kara za takie wykroczenie to utrata prawo jazdy na co najmniej 6 miesięcy (decyduje o tym sąd) i 5 tys. zł. grzywny. Gdy kierowca spowoduje wypadek w takim stanie kara finansowa wyniesie 10 tys. zł.

Alkohol a wykroczenie i przestępstwo. Ile można mieć alkoholu we krwi

Kierowca ze stężeniem alkoholu w organizmie większym niż 0,5 promila to przestępca. Kara za prowadzenie samochodu w takim stanie to grzywna oraz do dwóch lat więzienia. Obligatoryjnie – zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do dziesięciu lat.

Kary za nietrzeźwość za kierownicą. Zobacz, co grozi za kierowanie z promilami

Jeśli kierowca był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu, to przyłapany z promilami ponownie będzie musiał

zapłacić 10 tys. zł grzywny. Recydywista, który na podwójnym gazie spowoduje wypadek, straci uprawnienia do kierowania dożywotnia. Surowsze kary za jazdę pod wpływem alkoholu obowiązują od 18 maja. Wraz z nimi zaostrzono przepisy za łamanie prędkości i jazdę dziecka bez fotelika.

Ile można mieć promili? Surowe prawo. Ile można mieć alkoholu we krwi

Polskie przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców są bardzo ostre. W Anglii można prowadzić samochód mają do 0,8 promila alkoholu w organizmie. Dopiero po przekroczeniu tej liczby grozi kara do 5 tys. funtów i/lub pozbawienia wolności do sześciu miesięcy, a także zawieszenia prawa jazdy na minimum rok.

ILE PROMILI MOŻNA MIEĆ W INNYCH KRAJACH:

Albania 0,0 promila

Andora 0,5 promila

Austria 0,5 promila

Belgia 0,5 promila

Białoruś 0,0 promila

Bośnia i Hercegowina 0,5 promila

Bułgaria 0,5 promila

Chorwacja 0,0 promila

Czechy 0,0 promila

Dania 0,5 promila

Estonia 0,0 promila

Finlandia 0,5 promila

Francja 0,5 promila

Grecja 0,5 promila

Hiszpania 0,5 promila

Holandia 0,5 promila

Irlandia 0,5 promila

Islandia 0,5 promila

Jugosławia 0,5 promila

Litwa 0,0 promila

Luksemburg 0,8 promila

Łotwa 0,5 promila

Macedoni a0,5 promila

Malta 0,0 promila

Niemcy 0,5 promila

Norwegia 0,2 promila

Polska 0,2 promila

Portugalia 0,5 promila

Rosja 0,0 promila

Rumunia 0,0 promila

Słowacja 0,0 promila

Słowenia 0,5 promila

Szwajcaria 0,5 promila

Szwecja 0,2 promila

Turcja 0,5 promila

Ukraina 0,0 promila

Węgry 0,0 promila

Wielka Brytania 0,8 promila

Włochy 0,5 promila

Ile może wypić kierowca? Limity alkoholi we krwi w UE

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba złapanych nietrzeźwych kierowców utrzymuje się na podobnym poziomie. Podczas długich weekendów kierowców na podwójnym gazie funkcjonariusze liczą w setkach w całej Polsce. Na szczęście -jak podaje policja- spadają statystyki wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, a także liczby zabitych i rannych w tego typu zdarzeniach - w ubiegłym roku były one najniższe od 14 lat.

Kary za nietrzeźwość za kierownicą

Mimo zaostrzenia przepisów- liczba pijanych kierowców na polskich drogach nie zmniejsza się. Tylko w ciągu ostatnich 4 dni (od 9 do 12 listopada) na drogach województwa łódzkiego wpadło 63 kierowców na bani.

Zobacz też: Miał 4 promile, rozbił 4 samochody