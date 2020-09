Karolina Szostak o diecie, na której schudła 30 kg i nie ma efektu jo jo. Jak ona to robi? ZDJĘCIA 2.09.2020

Karolina Szostak jest w świetnej formie

Sama deklaruje, że wciąż przestrzega jadłospisu, by nie mieć efektu jojo. Widać, że teraz świetnie czuje się we własnym ciele.

Dziennikarka swoją metamorfozę rozpoczęła od stosowania popularnej diety dr Dąbrowskiej. To leczniczy post warzywno-owocowy, który wymaga zmiany nawyków żywieniowych i dużej samodyscypliny. Każdy rok Karolina Szostak rozpoczyna od takiego detoksu.

- To cudownie oczyszcza organizm ze wszystkich zanieczyszczeń. A we wrześniu robię dwa tygodnie tak zwanej przypominajki. Odrzuciłam też wszystko, co działało na mnie destruktywnie. Nie jem nabiału i pszenicy. Zwracam uwagę na to, by nie łączyć białkowych produktów z węglowodanami. Nie mówię już o przetworzonej żywności! W swojej kuchni bazuję na dużej ilości warzyw i owoców - mówi.

Dziennikarka pojawiła się na balu w Londynie w kreacji od Violi Piekut. Czerwona suknia od razu rzuca się w oczy. Z przodu przylega do ciała, a z tyłu została ona przedłużona trenem.