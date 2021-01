Karolina Kowalkiewicz. Raz na jakiś czas w kieckę i obcasy też lubię wskoczyć!

- Zdecydowanie najlepiej czuję się w dresach i adidasach ale raz na jakiś czas w kieckę i obcasy też lubię wskoczyć! Łodzianka to piękna kobieta, co tylko podkreśla jej strój

.

Karolina spędziła ostatnio czas pod Tatrami. Dzieli się z fanami swoimi reflekcjami, pokazując piękne zdjęcia:

Pierwszy kontakt ze skuterem śnieżnym miałam w zeszłym roku i powiem Wam, że to była miłość od pierwszego jeżdżenia. Piękne mamy te nasze Polskie Tatr. „W górach jest wszystko co kocham, góry to przystań, niekończąca się nadzieja, że można żyć życiem i wierzyć nie dotykając." - Ksiądz Tischner