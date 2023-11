Karol Świderski trenuje ze Śląskiem Wrocław. Czy zagra przeciwko ŁKS?

Świderski trenuje ze zespołem lidera piłkarskiej ekstraklasy, bowiem chce się jak najlepiej przygotować się do listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski.

Nasza kadra w listopadzie rozegra dwa spotkania. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza mają w planach starcia z Czechami i Łotwą. Pierwsze z nich w ramach eliminacji, a drugie to potyczka towarzyska. 17 listopada czeka nas ostatnie spotkanie eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Czechom, a 21 listopada odbędzie się sparingowy mecz z Łotwą.

Napastnik ma jednak pewien problem i tyczy się jego sytuacji klubowej. Charlotte zakończyło już sezon, co oznacza, że Polak teoretycznie ma wolne.

W praktyce chce on jednak odpowiednio przygotować się do zgrupowania reprezentacji Polski, dlatego też wpadł na pomysł, by tymczasowo dołączyć do Śląska Wrocław. Lider Ekstraklasy na to przystał.