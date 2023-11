Karetki pogotowia tylko 3 razy wyjechały na łódzkie cmentarze w dniu Wszystkich Świętych Przed pandemią w tym dniu interwencji było więcej

Karetki wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego wyjeżdżały nieść pomoc mieszkańcom naszego regionu 374 razy.

- Na samych cmentarzach byliśmy 9 razy, z czego 3 wezwania dotyczyły pacjentów, którzy potrzebowali pomocy na terenie nekropolii znajdujących się w Łodzi - wyjaśnia Adam Stępka, ratownik medyczny i rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. - Wśród tych wezwań na cmentarzu był przypadek nagłego zatrzymania krążenia do którego doszło na cmentarzu w Marzeninie, gm. Sędziejowice.

Pacjent został przekazany lotniczemu pogotowiu ratunkowemu, ale niestety nie udało się uratować my życia.

Pozostałe wezwania do pacjentów, którzy potrzebowali pomocy medycznej w czasie odwiedzania grobów bliskich stanowiły zaostrzenia chorób przewlekłych, nagły wzrosty ciśnienia tętniczego krwi, duszności, spadek poziomu cukru lub omdlenia.