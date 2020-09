Kapitan ŁKS - Arkadiusz Malarz: Pierwszy krok pewny. Brawo drużyno!

__

Kapitan ma powód do osobistej satysfakcji. Zaliczył pierwsze czyste konto od 21 lutego i meczu z Pogonią Szczecin (0:0). Od tego czasu ełkaesiakom nie udało się zagrać bez straty gola w 15 spotkaniach.

Cieszą trzy punkty, cieszy rozpoczęcie sezonu w taki sposób, cztery bramki. Myślę, że i tak dostaniemy burę do trenera, bo od 50 minuty troszeczkę się rozluźniliśmy. Nie wyglądało wtedy to tak dobrze jak w pierwszej połowie, gdy mieliśmy pod kontrolą przebieg spotkania. mówił Malarz na antenie Polsatu Sport. Nie zapominajmy, że to pierwsze spotkanie i dopiero zaczynamy. Wszyscy chcemy szybko wrócić do ekstraklasy, bo Łódź i ŁKS zasługuje na ekstraklasę tak jak trener wspominał i my się pod tym podpisujemy. Musimy wykonać swoje zadanie. Czekamy na derby. Mieliśmy grać już za tydzień, ale spotkanie jest przełożone ze względu na powołania reprezentacyjne naszych młodzieżowców. Jest troszeczkę więcej czasu. My będziemy teraz przygotowywać się do kolejnego spotkania ze Stomilem Olsztyn u siebie (12 września o godz. 12.40, transmisja Polsat Sport).