Kamil Bednarek oświadczył się. Para jest ze sobą już 8 lat. Kim jest wybranka piosenkarza? 1.09.20

Kamil Bednarek oświadczył się. Komu? Kim jest wybranka artysty? To 35-letnia Victoria Hall i wygląda na to, że muzyk już oświadczył się swojej ukochanej. Wkrótce oboje staną na ślubnym kobiercu. Kamil Bednarek należy do grona artystów, którzy chronią swoją prywatność. Teraz jednak muzyk uchylił rąbka tajemnicy i pokazał swoją partnerkę, ale tylko na chwilę. Zdjęcia szybko zniknęły z sieci. Zobacz zdjęcia

Niedawno muzyk w relacji na Instagramie umieścił zdjęcie, na którym czule obejmuje piękną brunetkę. Vicotria i w wieku 16 lat przyjechała do Polski z Zambii. W 2013 roku startowała w wyborach Miss Egzotica. Modelka jest o sześć lat starsza od piosenkarza, jednak wiek nie przeszkadza im w miłości. Jak podaje Plejada.pl, para jest razem już od dziewięciu lat (z małymi przerwami). Podczas jednej z tych przerw modelka poznała innego mężczyznę, z którym zaszła w ciążę. Teraz jest szczęśliwą mamą pięcioletniej córeczki.