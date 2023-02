Kalendarium ogrodnika. W lutym planujemy ogród. Jakie rośliny wybrać do ogrodu? Warto spojrzeć na oryginalne okazy

W ogrodzie ważna jest przestrzeń i jej detale. Każde drzewo, czy krzew powinno być tak zaplanowane, by stanowiło integralną całość z ogólnym projektem, ale także, by samo w sobie było dla nas ciekawe.

U progu wiosny zaczynamy planować nasadzenia i uprawy warzyw. Te zwykle lepiej udają się pod osłonami. Co wybrać foliowy tunel, szklarnię, czy niewielki inspekt? Decyzja zależy od kilku czynników.…

Wybór w szkółkach ogrodniczych jest ogromny. Możemy skupić się na roślinach, które wystarczy posadzić i nie musimy nic więcej z nimi robić. Są też i takie, które dla swojego zdrowia potrzebują dodatkowych zabiegów. Jedne kuszą nas kwiatami już o tej porze roku, choć przez pozostałe miesiące przypominają niepozorny krzak zieleniny. Inne zachwycają swoją korą, jeszcze inne wyglądem liści. Jedne doskonale prezentują się w grupie, inne nadają się na ogrodowego solitera.

Wybierając krzewy ważne jest do czego chcemy je zastosować. Inne wybierzemy na żywopłot, inne jako tło dla bylin. Warto sięgać po rodzime gatunki, bo to gwarantuje nam ogrodniczy sukces, a także lepszą cenę. Przy zakupie setek drzew na obsadzenie płotu ma to ogromne znaczenie.