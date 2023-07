Kalendarium ogrodnika na 13 lipca. Lilie w ogrodzie to niezwykłe rośliny. Wyglądają jak prawdziwe gwiazdy, pasują wszędzie

Lilie to rośliny cebulowe, które charakteryzują się dużymi kielichowymi kwiatami, usytuowanymi na wysokich, sztywnych łodygach. czasem z jednej łodygi wyrasta kilka mniejszych i na nich znajduje się kwiat, czasem kwiaty wychodzą z głównej łodygi. Doskonale nadają się do sadzenia w gruncie jak i w donicach. Czasem wymagają podpory, choć z reguły łodygi mają silne i sztywne. Kwiaty są zebrane w grona lub baldachy. To wyjątkowo efektowna roślina do każdego ogrodu.

Jakie lilie wybrać do ogrodu?

Najliczniejszą grupę tych kwiatów stanowią lilie azjatyckie, które mają kolory jaskrawe, pastelowe, nakrapiane. Są odporne na choroby i niezwykle popularne. Zwykle, gdy kupujemy lilie bez nazwy (w supermarketach i marketach ogrodniczych) najpewniej będą to lilie azjatyckie. Są to odmiany mocno pachnące.

Ponadto rozróżniamy lilie:

trąbkowe - charakterystyczne kwiaty w kształcie podłużnego lejka są najczęściej dwukolorowe, inne od wewnętrznej i inne od zewnętrznej strony płatków.

amerykańskie - duże i silne rośliny, kwiaty mają najczęściej w czarne kropki. Idealne do miejsc ocienionych.

botaniczne - pierwotne odmiany pochodzące z natury takie jak lilia tygrysia lub złotogłów.

drzewiaste - to największe lilie jakie można posadzić w ogrodzie. Są imponujące. Na wysokich łodygach (do 200 cm) pojawiają się kwiaty wielkości talerza. Na jednej łodydze pojawia się od kilku do kilkunastu kwiatów o intensywnym zapachu. Kwiaty mają różny kształt od bardziej lejkowatego po rozłożysty. Kolory od jasnych po bardzo intensywne burgundowe, niemal czarne. Wraz z upływem lat cebule stają się coraz mocniejsze i wyrastają z nich coraz bardziej okazałe rośliny.