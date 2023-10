Kajra zapomniała biustonosza? Co się stało z jej biustem? Niekontrolowana sytuacja aktorki. Zobacz ZDJĘCIA 6.10.2023

Sławomir i Kajra oraz ich wyjazd do Stanów

Gdy zwykli śmiertelnicy planują sobie podczas wakacji urlopowe lenistwo i szukają najlepszych okazji na zagraniczne wycieczki, artyści, zwłaszcza muzycy, mają pełne ręce roboty. Jak zdradzali Sławomir i jego żona Kajra, wakacje dla nich to czas żniw. "Podczas wakacji nie mamy czasu na odpoczynek, to dla nas sezon koncertowy. W każdy weekend koncertujemy w innym miejscu w kraju. Mam mnóstwo pracy i brak czasu na odpoczynek" - powiedziała Kajra. Gwiazdorska para wkrótce też wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, oczywiście w celach zawodowych.