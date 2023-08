Już tylko kilka dni dzieli nas od otwarcia wiaduktu na Przybyszewskiego

W poniedziałek 31 lipca odbyły się odbiory nowo wybudowanego wiaduktu na ul. Przybyszewskiego. Po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie miasto niezwłocznie udostępni wiadukt dla ruchu. Będzie nim można jeździć w obu kierunkach, co zniweluje korki na alei Piłsudskiego i ułatwi mieszkańcom osiedla Widzew Wschód i Olechowa komunikację z centrum Łodzi. Powrócą też na ul. Przybyszewskiego autobusy linii 96, już bez żadnych dodatkowych literek.

- Zakończyły się prace przy budowie północnego wiaduktu, przeszedł on pierwsze odbiory techniczne - informuje Biuro Prasowe UMŁ. - Po szczegółowej weryfikacji i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie pojedziemy nowym wiaduktem w obu kierunkach. Nastąpi to najpewniej jeszcze w pierwszym tygodniu sierpnia. Jak tylko będzie to możliwe, ruch zostanie przeniesiony na nowy obiekt, a wykonawca przystąpi do wyburzeń południowej estakady. Już wcześniej podczas trwania prac wykończeniowych na północnym wiadukcie wykonawca realizował budowę filarów tramwajowych i przygotowywał teren do prac przy drugim, południowym obiekcie.