Już dziś, w sobotę na Rynku Włókniarek w Łodzi zobaczymy setki maluchów. W Łodzi o godz. 13.30 rozpocznie się zlot maluchów

Maluchy stawią się w Manufakturze o godz. 13.30. Zlot Maluchów to doroczna impreza zrzeszająca wszystkich wielbicieli tego kultowego modelu samochodu. Dla wielu osób to sentymentalna podróż do czasów, gdy sami podróżowali takim autem, dla młodszych zaskakująca ciekawostka motoryzacyjna.

Coroczne spotkanie entuzjastów fiata 126p, porusza serca wszystkich, dla których ten maleńki, jak na dzisiejsze czasy, samochód był pierwszym pojazdem w ich życiu. Dla wielu osób stanowił on symbol spełnienia marzeń o własnym środku transportu. Parada Maluchów jest wyjątkową okazją do sentymentalnej podróży w przeszłość. Weźmie w niej udział około dwieście samochodów, w tym oryginalne modele: maluchy sportowe, kabriolety, te o nietypowej karoserii oraz te, które zostały spersonalizowane przez swoich właścicieli. Co roku wydarzenie wzbudza mnóstwo emocji, a łodzianie, którzy przychodzą na rynek Manufaktury wspominają swoje wyprawy – wówczas całodniowe – w góry czy nad morzem. Dzisiejsze dzieci nie mogą uwierzyć, że tym autem, raptem nieco większym od resoraka, można było jechać całą rodziną i z bagażami na dwutygodniowe wakacje.

Maluchy rozpoczynają swoją trasę z autodromu, do Manufaktury trafią około godziny 13.30 i zostaną do ok. godz. 16. Potem maluchy przejadą do ulicy Piotrkowskiej, gdzie około godz. 17 będzie można je podziwiać na odcinku między ulicami Tuwima i Roosevelta.