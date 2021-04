Juvenia Kraków - Master Pharm Rugby Łódź. Do treningów wrócił Damina Wlaźlak

1 maja o godz. 17 trzeci w tabeli zespół Master Pharm Rugby Łódź zmierzy się w Krakowie z dziewiątą Juvenią. We wrześniu minionego roku łodzianie pewnie wygrali 39:10, ale jak podkreśla trener Master Pharm Rugby Przemysław Szyburski dziś Juvebia to inny, zdecydowanie groźniejszy rywal, także dzięki graczowi z RPA Alwynowi van Vuurenowi . Łodzianie w wolnym czasie nie leżeli do góry brzuchem, tylko ciężko trenowali. Cieszy powrót do zajęć po kontuzji mięśnia czworogłowego skrzydłowego Damiana Wlaźlaka.