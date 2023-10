Jubileuszowa inauguracja najstarszej niepublicznej uczelni w Łodzi. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna ma 30 lat

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zainaugurowała nowy rok akademicki. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, ponieważ odbyła się w dniu 30. urodzin Uczelni. Dokładnie 5 października 1993 roku została ona wpisana do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

W Patio AHE Senat Uczelni, studenci, zaproszeni goście, partnerzy technologiczni zainaugurowali rok akademicki 2023/2024. Wybrzmiało Gaudeamus i odbyła się tradycyjna immatrykulacja studentów pierwszego roku. 30-lecie uczelni to moment na wspomnienia. Tak o jej powstaniu mówi założyciel i prezydent dr Makary Krzysztof Stasiak, prof. AHE: – Ulica Rewolucji. Z obydwu stron ruiny, powybijane szyby, śmieci. Pomyślałem. Mam tak niewiele, ale w tym miejscu będzie szkoła. 30 lat temu otrzymaliśmy zgodę na założenie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Początek lat dziewięćdziesiątych to okres dynamicznych przemian, budowy nowego ustroju. Wolność w wymiarze polityczno-gospodarczym dotyczyła też nowych możliwości w edukacji. Wiedziałem, że zrealizowanie mojego marzenia, jakim było zbudowanie kształcenia innego niż na klasycznych uczelniach będzie możliwe tylko we własnej uczelni. W przemówieniu rektor uczelni dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska, prof. AHE między innymi podsumowała 30-letni dorobek uczelni. – Początek nowego roku akademickiego jest dla każdej społeczności chwilą szczególną, ale ten jest dla nas wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 30-lecie istnienia naszej Uczelni. Społeczeństwo potrzebuje solidnych fundamentów, na których może budować przyszłość. Potrzebuje mądrości, która pochodzi z umysłu i serca. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi swoją misją odpowiada na tę potrzebę. Buduje programy kształcenia, dzięki którym człowiek zdobywa nie tylko wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim zwiększa swoją autonomię, świadomość, wolę działania. Akademia od samego początku stawiała na nowoczesne metody kształcenia. Kierujemy się zasadami Technologii Kreatywności, czyli połączeniem tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy z metodami projektowymi oraz dbaniem o rozwój osobowości naszych studentów – mówiła rektor Elżbieta Dul-Ledwosińska.

Głos zabrał także Krzysztof Kwiatkowski, senator RP, który podkreślał znaczenie AHE dla miasta: – To, że Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna jest tutaj w Łodzi, to dla nas łodzian wielka duma. Dziękujemy, że od tylu lat budujecie społeczność akademicką w naszym mieście. Ci, którzy w tym roku rozpoczynają studia w AHE, dokonali dobrego wyboru, ponieważ to uczelnia innowacyjna, która ciągle szuka nowych perspektyw rozwoju. Dla mnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna to także miejsce wielu spotkań, inicjatyw. To Patio gościło nie tyko ważne wydarzenia akademickie, ale także artystyczne i społeczno-polityczne. Jesteście ważnym odniesieniem na mapie naszego miasta.

W imieniu dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki list skierowany do społeczności AHE odczytał Jarosław Brózda, drugi wicewojewoda łódzki. Czytamy w nim: „U progu nowego roku akademickiego 2023/2024 trudno nie przywołać przypadającej w nim 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Europie instytucji oświaty publicznej. Nie tylko zreformowała ona system nauczania w Rzeczypospolitej, lecz także opracowała koncepcję nowoczesnego uniwersytetu. Twórcy i pracownicy KEN podkreślali potrzebę specjalistycznego kształcenia ludzi młodych, gotowych do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, z drugiej strony kładli nacisk na stworzenie innowacyjnego systemu szkolnictwa wyższego. Szanowni profesorowie, pracownicy uczelni, drodzy studenci, doktoranci w nowym roku akademickim życzę inspiracji do pracy i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i wszelkiej satysfakcji.”

W swoim imieniu Jarosław Brózda, drugi wicewojewoda łódzki, zwrócił się do założyciela Uczelni słowami: – Nie ma wielkich czynów, które by nie poprzedzały wielkie marzenia – mówił Albert Einstein. Na początku lat 90. prezydent Makary Stasiak miał wielkie marzenie, aby powstała wspaniała uczelnia. Polska odzyskiwała suwerenność i wolność. Właśnie wtedy potrzebowała takich marzycieli i wizjonerów. Poseł na Sejm RP Tomasz Trela w przesłanym liście życzył kadrze naukowej wielu sukcesów dydaktycznych, a studentom dobrych wyników w nauce. „Studia to czas poszukiwania własnej drogi życiowej, pomysłu na dorosłe i samodzielne życie, a także szansa na zdobycie doświadczenia. Życzę wszystkim naukowych wyzwań i ciekawych zajęć” – czytamy w liście. Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska w przesłanym liście napisała: „Pragnę przekazać życzenia wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się roku akademickim 2023/2024. Oby był to udany czas, pełen naukowych i dydaktycznych sukcesów, które staną się impulsem do podejmowania kolejnych interesujących wyzwań, niosących ze sobą społeczny aspekt kształtowania postaw i poglądów młodego człowieka. Ważnym elementem życia akademickiego jest bowiem otwartość na różne punkty widzenia. Pozwalają one na poszukiwanie odpowiedzi na największe wyzwania współczesności. Łączą również obywatelskie zaangażowanie z zachowaniem właściwego dystansu podczas naukowej refleksji. Studentom życzę wytrwałości i sukcesów w nauce, radości ze zdobywania wiedzy, a w wolnym czasie zachęcam do poznawania lub ponownego odkrywania zmieniającej się Łodzi”.

W trakcie wydarzenia wręczone zostały odznaczenia za długoletnią służbę przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Złoty medal za długoletnią służbę otrzymała Barbara Cukier, starszy specjalista ds. kadr i płac.

Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymali:

- Joanna Borowska-Kośka – zastępca kierownika działu marketingu AHE,

- dr Anna Fadecka – prodziekan kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna AHE w Łodzi,

- Piotr Granosik – prawnik AHE,

- Monika Karolczak – pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem i biura karier,

- dr Ewa Komorowska-Jędrzejczak – kierownik ds. Dydaktyki i organizacji Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego AHE,

- Kinga Kwiatkowska-Kuc – kierownik Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w Łodzi

- dr Andrzej Zbonikowski, pełnomocnik rektora ds. studiów podyplomowych

Brązowy medal za długoletnią służbę otrzymali:

- dr Przemysław Baciak, dziekan Filii w Jaśle Ponadto Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ odznaczeni zostali:

- dr Beata Muraszko – dziekan kierunku taniec AHE w Łodzi,

- adiunkt dr Krzysztof Jurecki

- adiunkt dr Zbigniew Koszałkowski

Natomiast dr Dorota Eichstaedt, wykładowczyni na kierunku filologia polska, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Podczas inauguracji nominację na Ambasadorów Akademii otrzymali absolwenci i studenci.

– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wyróżnia w ten sposób osoby z pasją, kreatywne, innowacyjne. Nasza uczelnia mobilizuje do ponadprzeciętnego działania, daje narzędzia, które pozwalają rozwijać się studentom i wydobywają ich niesamowity potencjał – mówi Monika Karolczak, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem. Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba.

Uroczystość poprowadziła Magdalena Michalak. Towarzyszył jej Kacper Piotrowski, student II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił chór żeński Eufeme pod przewodnictwem Michała Jana Barańskiego.

Inaugurację zakończył występ studentów kierunku taniec przygotowany pod opieką artystyczną prodziekana kierunku taniec mgra Gintautasa Potockasa.

Częścią jubileuszu Akademii jest także wystawa The Family Anny Andrzejewskiej, którą można zwiedzać do 5 listopada w Galerii Patio2 przy ul. Sterlinga 26. ***

AHE jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Łodzi. W jej ofercie w znajdują się 24 kierunki studiów I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Uczelnia posiada także 6 filii w Polsce i ponad stu partnerów biznesowych.

Historia AHE to tysiące studentów, wykładowców, ale także przeróżnych wydarzeń, uzyskiwania uprawnień do kolejnych kierunków, a także rozwoju uczelni, myśli twórczej i nauki kreatywności.

