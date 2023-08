Jordi Sanchez (piłkarz Widzewa): - Uważam, że zasługiwaliśmy w Zabrzu na więcej, ale jeden punkt jest zawsze lepszy niż zero. Mieliśmy więcej dobrych okazji do strzelenia gola, graliśmy lepiej, mieliśmy więcej posiadania piłki i więcej akcji w ataku niż rywale.

Poprawiliśmy naszą grę w porównaniu do meczu derbowego. Zespół był bardziej kreatywny w ataku, a to jest dla nas bardzo ważne. Również dla mnie jako napastnika. Lubię walczyć o piłkę i czekać na nią w szesnastce, dlatego dzisiaj trafiłem do bramki. Drużyna chciała atakować i to przyniosło efekt. Przy golu dobrze uderzyłem piłkę, która szybko leciała do bramki Górnika. Może to zaskoczyło golkipera, jak i to, że w polu karnym było dużo zawodników rywala, co mogło przeszkadzać bramkarzowi w interwencji przy moim strzale.