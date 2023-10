John van den Brom, trener Lecha: Mamy dobrze przenalizowany ŁKS

John van den Brom. trener piłkarzy Lecha: Możemy powiedzieć, że w przerwie na mecze reprezentacji straciliśmy część zawodników, jednak dla nas poniekąd to dobra informacja, ponieważ są doceniani przez selekcjonerów drużyn narodowych. Mieliśmy wielu piłkarzy do dyspozycji, również tych z akademii. Przygotowania przebiegły dobrze, zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy wypracować.