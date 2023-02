Joanna Opozoda i Remigiusz Mróz są parą? W sieci huczy od plotek... Opozoda wygląda jak milion dolarów ZDJĘCIA

Joanna Opozoda i Remigiusz Mróz są parą?

Podczas wydarzenia plotkarskie media zwróciły uwagę, że Remigusz entuzjastycznie przywitał się z Joanną Opozdą. No i się zaczęło.... Widać było, że oboje dobrze się czują w swoim towarzystwie, wyglądało to tak, że Opozoda jest wpatrzona w pisarza "jak w obrazek". Czyżby uczucie między nimi kwitło? Na razie nie ma oficjalnych informacji na ten temat. Co więcej, żadne z wymienionych plotkom nie przeczy.