Joanna Opozda twierdzi, że Antek Królikowski nadal nie płaci alimentów, choć zarabia krocie. Kwota powala

Królikowski stwierdził niedawno, że jego relacje z żoną ulegają stopniowej poprawie.

- Tu nie chodzi o to, czego ja chcę, tylko chodzi o to, aby pewne sprawy ustalić, rozwiązać, pokończyć, aby móc żyć i funkcjonować. Dużo jest jeszcze do zrobienia, ale idzie ku dobremu- powiedział w rozmowie z „Jastrząb Post”.