Joanna Opozda ciężko znosiła ciążę, Anna Wyszkoni walczy z depresją

Dzięki temu wiemy, że życie „znanych i rozpoznawalnych” nie jest usłane wyłącznie różami. Oni też mają zwykłe ludzkie problemy.

Joanna Opozda opowiedziała o tym, jak czuła się w ciąży. Aktorka rzadko pojawiała się publicznie w błogosławionym stanie, a teraz przyznała, że ten czas był dla niej bardzo trudny. - Ciąża jest dla mnie bardzo trudnym czasem - powiedziała. - Większość przeleżałam w łóżku. Trzy razy patologia ciąży, także ciężko mi znosić ten błogosławiony stan. Ale ja absolutnie się tak nie czułam w ciąży ani fizycznie, ani mentalnie. Ja o tym nie opowiadam za bardzo, bo nie mam na to ani ochoty, ani czasu. Cieszę się, że dzisiaj jestem tutaj i czuję się dobrze, że jakoś wyglądam.

- W ciąży przytyłam 18 kg. Chyba ważyłam wtedy jakieś 69 kg, a zwykle ważę ok. 51 kg, więc to było naprawdę sporo.

Z kolei Anna Wyszkoni rozmowie z magazynem „Twarze Depresji” opowiedziała o swoich bolesnych życiowych doświadczeniach. W 2016 roku zdiagnozowano u piosenkarki nowotwór tarczycy. Artystka przeszła operację usunięcia gruczołu, co wiązało się również z ryzykiem utraty głosu. Dzięki rehabilitacji piosenkarka wróciła do zdrowia, a także na scenę, jednak po terapii onkologicznej, dopadła ją inna groźna choroba - depresja. Pierwszy raz udała się do psychiatry siedem lat temu, tuż po tym, jak przeszła chorobę nowotworową.