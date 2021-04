Joanna Moro rozebrała się i udostępniła ZDJĘCIA. Zwycięstwo czy porażka? Fanka: wielka przesada z tym rozbieranym zdjęciem 27.04.2021

Do Mikołaja i Jeremiego dołączyła Ewa. Teraz zamieściła na Instagramie sporo w tym nagich zdjęć, na których fotograf upamiętnił chwile tuż przed narodzinami dziewczynki i rosnący brzuszek aktorki - podaje wp.pl.

"Bardzo miło wspominam każdą sesję ciążową! Myślę, że to świetna pamiątka dla Ewuni! Jak razem wyglądałyśmy i co robiłyśmy, będąc jeszcze nierozłączne! Już teraz wiem, dlaczego Ewa dziś tak ładnie pozuje do zdjęć ;)" - napisała Joanna Moro.