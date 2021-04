Joanna Moro bez ubrań! Mama i córka pokazały się nago. ZDJĘCIA. Joanna Moro wygląda wspaniale! 29.04.2021

Mama trójki dzieci nie stroni od odważnych, rozbieranych sesji. Tak też było ostatnio, gdy opublikowała dwa zdjęcia przed i po retuszu, na których pozuje w stroju Ewy z maleńką córeczką.

W styczniu 2020 r. Joanna Moro i jej mąż Mirosław Szpilewski po raz trzeci zostali rodzicami. Na świat przyszła dziewczynka, której dali na imię Ewa. W przeciwieństwie do wielu innych matek z show-biznesu Moro od początku nie zamierzała ukrywać wizerunku dziecka. Ostatnio wzięła z małą Ewą udział w sesji. Kolejną, na której matka z córką pojawiły się bez ubrań.

„Nie wstydzę się swojego ciała, tego, co naturalne - to jest odzwierciedlenie mojego życia, moich przeżyć" napisała aktorka znana z seriali „Blondynka" czy „Anna German. Tajemnica białego anioła". Takie wyznanie pojawiło się pod fotką, którą Moro pokazała w dwóch wersjach. „Naturalnej" i po „delikatnym retuszu". To drugie dodało mamie i córeczce ostrzejszych kolorów, a z ciała mamy zniknęły zmarszczki i fałdki.

„Które wy wolicie?" pytała fanów na Instagramie, gdzie śledzi ją już prawie 88 tys. osób. I dodała retorycznie: „Dlaczego ludzie wolą jednak te podkolorozywaną rzeczywistość