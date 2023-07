Joanna Krupa tylko w bieliźnie Zdjęcia! Modelka jest w separacji z mężem, ale mimo rodzinnych problemów nadal wygląda wspaniale

Joanna Krupa popularna i piękna

Joanna Krupa ogłosiła separację z mężem!

Tym samym modelka i jurorka programu "Top Model" potwierdziła niedawne plotki o tym, jakoby miałaby się rozstać z Douglasem Nunesem . Przypomnijmy, że pobrali się w 2018 roku, a rok później powitali na świecie córkę Ashę-Leigh Nunes. Para, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych uchodziła za jedną ze szczęśliwszych w show-biznesie. W dodatku Joanna spełniała się fantastycznie jako mama i bizneswoman.

Niestety, to już jej drugie małżeństwo, które nie przetrwało próby czasu. W ostatnim czasie zaczęła za to częściej bywać w Polsce. Niedawno ogłosiła nowy biznes catering dietetyczny, a na stronie TVN pojawiła się informacja o castingu do programu dla par mających długi staż małżeński, który ma poprowadzić wespół z Ewą Chodakowską.