Joanna Koroniewska w bikini. Jest za chuda? Ma problemy z wagą? Joanna Koroniewska o tym, co jej... wystaje 27.04.2021

Wszystko w przyrodzie pozostaje jednak w równowadze. Jak nie masz obfitego biustu to przynajmniej duży... nos... wystaje... No cóż. Weszłam do wody do kostek. Tyle dałam radę!! Także nie macie mi czego zazdrościć - napisała.

Pod wakacyjnym kadrem internauci obdarowali kobietę masą miłych słów: Mały biust, ale jakie wielkie poczucie humoru i dystansu do siebie. Koroniewska się pojawi i dzień zaczyna się piękniej, buźka. Idealna ze swym podejściem dla dzisiejszego świata, Sylwetka nastolatki, uśmiech spełnionej kobiety... Grunt to mieć dystans do siebie.

ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ