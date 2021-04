Jest czego zazdrościć?! Małgorzata Socha pochwaliła się nowy autem. Na co wymieniła bordowego jaguara? 23.04.21

Auto robiło wrażenie, jednak po 2 latach przyszedł czas, aby je zmienić. Aktorka zdecydowała się na grafitowego mercedesa GLE, za którego w najuboższej wersji trzeba zapłacić ok. 320 tys. zł. Samochód w cenie ...mieszkania podaje wp.pl. To jeden z modeli, którym niemiecka marka chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Auto z pewnością sprawdzi się przy dużej rodzinie. Małgorzata Socha jest mamą trójki dzieci. To jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Ma rzeszę wiernych fanów, a jej konto na Instagramie obserwuje prawie milion osób.