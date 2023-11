Jesienna wymiana ubrań w Porcie Łódź - przyjdź, przynieś niepotrzebną odzież i wymień się z innymi! Kiedy?

Już w najbliższy piątek, 10 listopada 2023 roku, w Porcie Łódź rusza jesienna wymiana odzieży.

Swopping w Porcie Łódź

Centrum Port Łódź w dniach od 10 do 18 listopada zaprasza klientów i wszystkich zainteresowanych na swopping.

Jest jeszcze kilka dni, by przejrzeć zawartość swojej szafy i zweryfikować, jakie ubrania jeszcze będziemy nosić, a jakie już nas nie interesują, nie cieszą czy nie pasują nam. Warto przymierzyć też odzież swoim pociechom - na pewno z wielu rzeczy zdążyły wyrosnąć. Nie zastanawiajcie się, co z nimi zrobić - pakujcie i przywieźcie do Portu Łódź. Będziecie mogli spotkać tu osoby takie jak wy, które też przyniosą swoje niepotrzebne ubrania. Może okazać się, że wybór będzie większy niż w sklepach! Może uda się wymienić za ciasny sweterek dla córki na pasującą sukienkę albo dres za mały na synka na czapkę z szalikiem?