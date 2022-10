Jesienna atrakcja w gospodarstwie agroturystycznym "Dobronianka" - można robić sobie zdjęcia wśród dyń

W ten sposób w „Dobroniance” pojawiła się ogromna piaskownica z dyniami, w której dzieci mogą toczyć dynie, romantyczne dyniowe altanki, huśtawka wśród dyń oraz dwie dyniowe piramidy, a także dekoracje w stylu Dzikiego Zachodu.

Dynie nie pojawiły się przypadkowo. To zachęta dla zwiedzających, żeby pojawili się w „Dobroniance” także jesienią. Menedżer Agnieszka Manios podkreśla, że dyniowe dekoracje są doskonałym tłem do robienia sobie zdjęć i klienci chętnie umieszczają je później w mediach społecznościowych.

Do Dobronia z powodu dyń specjalnie wybrały się w tym tygodniu Patrycja i Monika z Konstantynowa Łódzkiego. Dziewczyny pozowały przed dyniowymi ścianami, ale kupiły też marchewkę do karmienia zwierząt. Ich zdaniem, dynie to warta obejrzenia jesienna atrakcja.

Rok temu też tu byłyśmy - mówią.

Dynie w Dobroniu to już tradycja, rok temu dla dzieci dostępny był dyniowy labirynt. Ta atrakcja się jednak nie sprawdziła, dyniowe ściany okazały się zbyt mało trwałe i nie wytrzymały dziecięcych zabaw.