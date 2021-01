Jarosław Piechota i wyjątkowe granie z WOŚP. Wchodzenie po schodach od godziny 9 do 19

Mówi Jarosław Piechota: W niedzielę w budynku Orion Business Tower przy ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi w godz 9 19. Będę wchodził po schodach na 13te piętro tego budynku jednocześnie zbierając pieniądze dla fundacji. Za każde wejście kilku sponsorów będzie płaciło określoną kwotę, o 19 nastąpi zamknięcie trasy i już wtedy będę mógł podsumować ile pieniędzy udało mi sie zebrać. W zeszłym roku było to 115 wejścia i zebranych ponad 17 tysięcy zł. Ile będzie w tym roku czas pokaże. Oprócz tego prowadzę zbiórkę pieniędzy na fb, gdzie dodane są też licytacje różnych ciekawych rzeczy na rzecz WOŚP , a także na miejscu będą wolontariusze zbierający datki do puszek.

Każdy kto w tym dniu nas odwiedzi dostanie zupę i kanapki oraz ciastko na wynos w zamian za datek do puszki. a także los, gdzie każdy wygrywa a nagrodami są vouchery do różnych restauracji, treningów z boksu, treningu z olimpijczykiem Piotrem Kędzią i wiele wiele innych. Wszystko oczywiście zgodnie z przepisami i obostrzeniami w związku z Covid19.