Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa: Kluczem do sukcesu jest ciągły rozwój

Nie ma wątpliwości, że drużyna z al. Piłsudskiego była rewelacją pierwszej części sezonu ekstraklasy. Widzewiacy w siedemnastu spotkaniach jesieni wywalczyli dwadzieścia dziewięć punktów, co dało im trzecie miejsce w tabeli. Wynik, jak na beniaminka rozgrywek, doskonały.

Nie ma się zatem co dziwić, że zewsząd płyną słowa uznania dla pracy wykonywanej przez debiutanta w ekstraklasie - trenera Janusza Niedźwiedzia.

Ostatnio szkoleniowiec udzielił dużego wywiadu Polskiej Agencji Prasowej.

- Zawód trenera wymaga więcej umiejętności niż wiek i doświadczenie - stoi na stanowisku opiekun piłkarzy z al. Piłsudskiego. - Młodsi nadrabiają odwagą, kreatywnością, nowym spojrzeniem na futbol. Kluczem jest ciągły rozwój, a do tego jest jeszcze coś takiego, jak talent trenerski. Oczywiście liczą się też inne czynniki, m.in. zarządzanie szatnią, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie treningowym, współpraca z poszczególnymi działami w profesjonalnym klubie, jakim jest Widzew.

- Generalnie, to nie wiek odgrywa zasadniczą rolę, a bardziej umiejętności wymagane w tym zawodzie.

Niedźwiedź dodał, że widzewskie osiągnięcia w elicie to efekt przede wszystkim przemyślanej i konsekwentnej pracy, którą wykonuje od półtora roku oraz pomysłu, jaki ma na drużynę.