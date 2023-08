Janusz Niedźwiedź, trener piłkarzy Widzewa: Mecz z Górnikiem będzie na ustach całej Polski

Janusz Niedźwiedź, trener piłkarzy Widzewa: Intensywność w derbach Łodzi była duża, bo piłkarze Widzewa przebiegli na boisku 126 km. Zawodnicy odczuli ten wysiłek, ale tak wyobrażam sobie granie na tym poziomie, zarówno pod względem intensywności biegowej, jak i taktycznej. W Zabrzu będzie podobnie, Górnik zawiesi nam wysoko poprzeczkę, a my będziemy chcieli zawiesić ją wysoko Górnikowi.

Wiemy, na jak trudny teren jedziemy, z jakim rywalem zagramy. Mecz będzie na ustach całej Polski, bo spotkają się dwie wielkie firmy. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, wszystko jest w porządku. Każdy jest gotowy do podjęcia wyzwania. Górnik gra trójką stoperów i dwoma wahadłami. My do tej pory zaczynaliśmy innym systemem, ale w meczach z Jagiellonią czy ŁKS też przechodziliśmy na to ustawienie. Wprowadziliśmy różne systemy po to, żeby móc szybciej przestawiać się na inne, w zależności od tego, jak ustawiony jest przeciwnik, jakich mamy zawodników do dyspozycji, żeby móc wybrać najmocniejszy skład.