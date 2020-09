Jan Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne u Zbyszka na podwórku

W letnim ogrodzie Muzeum Regionalnego w Brzezinach odbył się 11. koncert z cyklu „U Zbyszka na podwórku”. Z uwagi na obostrzenia organizatorzy przewidzieli mniej miejsc niż zwykle i prosili, żeby zajęte było co drugie.

Koncert otworzyła Monika Zamachowska, zapraszając na scenę gospodarza Zbigniewa Zamachowskiego, Pawła Zybałę, dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Ilonę Skipor, burmistrz Brzezin.



– Jestem wzruszona dzisiejszym spotkaniem, ponieważ po jubileuszowym 10. koncercie < > nie byliśmy pewni, czy ten dzisiejszy, jedenasty, się odbędzie – mówiła Monika Zamachowska. – Ale jesteśmy tutaj wszyscy. Ogromne wyrazy wdzięczności, że w Brzezinach jest wspaniała grupa ludzi, którzy chcą uczestniczyć w kulturze, wierzą, że takie zgromadzenia nie są po to, aby < >, ale po to, by wspólnie cieszyć się dzisiejszym niezwykłym wydarzeniem. Tegorocznym gościem koncertu jest Jan Młynarski, który jest postacią nietuzinkową. Jego artystyczna działalność przepełniona jest szacunkiem dla warszawskiego folkloru. Jan Młynarski wstąpi z kapelą Warszawskie Combo Taneczne.



Dyrektor Paweł Zybała zaprezentował iluminację budynku Muzeum Regionalnego i przyległego terenu.



– Marzenia się spełniają – powiedział. – Moim było przywrócenie temu miejscu wyglądu, jaki nadał mu kiedyś Karol Kleiber.



Następnie sceną zawładnął Jan Młynarskie wspólnie z Warszawskim Combo Tanecznym w składzie Piotr Zabrodzki – śpiew/ banjo/bandżola, Anna Bojara – piła, Sebastian Jastrzębski- gitara, Tomasz Duda – saksofon i Wojtek Traczyk – kontrabas. Słuchacze przenieśli się do międzywojennej Warszawy. Dopełnieniem muzyki i śpiewu były stroje wykonawców: wełniane bezrękawniki z herbem Warszawy i nakrycia głowy z pomponami. Z pasją wykonywane piosenki Stanisława Grzesiuka i innych kapel podwórkowych sprawiły, że teren między sceną a krzesłami publiczności szybko zapełnił się tańczącymi parami.

