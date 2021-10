Jakie zmiany czekają łodzian w najbliższy weekend w okolicach cmentarzy? Samochodem, tramwajem czy autobusem 1 listopada...

Tradycyjnie już wokół cmentarzy 1 listopada i w niedzielę 31 października obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Pojawią się ulice jednokierunkowe, część ulic przylegających do cmentarzy zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe, jednak chcąc uniknąć problemów z parkowaniem najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej. Od soboty do poniedziałku uruchomione zostaną specjalne linie „cmentarne” oznaczone od C1 do C10, które kursować będą pomiędzy łódzkimi nekropoliami. Normalne autobusy i tramwaje kursujące w rejonie cmentarzy będą miały zwiększoną częstotliwość i mają być obsługiwane przegubowym taborem.

Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na Dołach, Zarzewie i ul. Szczecińskiej będą obowiązywać od godz. 14 w sobotę 30 października do wtorku 2 listopada, natomiast przy pozostałych łódzkich cmentarzach od niedzieli 31 października do poniedziałku 1 listopada.