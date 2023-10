Jaka pogoda będzie w Łodzi we Wszystkich Świętych? Są wstępne prognozy na 1 listopada

Silny, przeszywający wiatr, spadek temperatury do 10 st. C - mogłoby wydawać się, że pogoda przestała być łaskawa i lato tej jesieni skończyło się. W Tatrach, nie tylko w wysokich ich partiach i Karkonoszach spadł śnieg. Sypało w Zakopanem. Na wschodzie kraju wystąpiły przygruntowe przymrozki. Czy to zapowiedź prawdziwie jesiennej aury?

Jaka pogoda we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny?

Ale synoptycy zapowiadają w październiku powrót ciepła i słońca i to jeszcze w tym tygodniu. Temperatura wzrośnie do około 20 st. C, będzie też sporo słońca. Jednak wygląda na to, że to już ostatni miesiąc z nietypową jak na tę porę roku aurą. O prognozę pogody na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny pokusił się amerykański serwis AccuWeather. Łodzianie wybierający się na cmentarze, powinni ubrać się ciepło i zabrać parasole. W środę 1 listopada w Łodzi przelotnie popada deszcz, a termometry wskażą zaledwie 11 st. C. Nie ma szans na wzrost temperatury, słońce nie ogrzeje, bo przez cały dzień będzie pochmurno. 2 listopada, Dzień Zaduszny zapowiada się jeszcze chłodniejszy, bo temperatura wyniesie zaledwie 9 st. C. Ale już nie powinno padać i chwilami zza chmur wyjrzy słońce.

Chłodna, deszczowa i ponura aura jest zapowiadana we Wszystkich Świętych w całej Polsce, temperatura wyniesie od 8 st. C na zachodzie kraju do 12 st. C na południu. Jedynie na Warmii i Mazurach można spodziewać się przejaśnień.

Wstępna prognoza na listopad. Będzie tak jak zwykle?

I wygląda na to, że taka pogoda utrzyma się przez cały listopad. Według eksperymentalnej prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod względem temperatury powietrza miesiąc ten nie powinien odbiegać od normy wieloletniej z lat 1991-2020. Dla Łodzi średnia miesięczna temperatura wynosi od 3,5 st. C do 5,4 st. C. Także pod względem opadów nie powinien odbiegać od normy. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w Łodzi wynosi od 26,8 do 47,1 litra na metr kwadratowy.

