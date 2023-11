Jaka będzie zima 2023/2024? Czy do Łodzi przyjdą mrozy i śnieżyce?

Zima w ostatni weekend - 18 i 19 listopada - w Łodzi postraszyła. Śnieg sypał, ochłodziło się, ale mróz nie chwycił. Następnego dnia po pokrywie śniegu nie pozostał nawet ślad. Dlatego to co w te dni zdarzyło się w pogodzie można zaliczyć do kolejnego incydentu zimowego.

Zima w Łodzi. Czasem śnieg, czasem deszcz

I wszystko wskazuje na to, że zbliżająca się nowa pora roku w regionie łódzkim będzie o takim właśnie charakterze. A meteorologiczna zima rozpocznie się 1 grudnia, astronomiczna zaś 22 grudnia o godz. 4.27 i skończy się 20 marca o godz. 4.06. Potrwa 90 dni.

- Pogoda tej zimy będzie zmienna, dynamiczna, będą napływać niże z zachodniej Europy. Należy spodziewać się wielu dni pochmurnych z opadami na zmianę mżawki, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu, krupy śnieżnej i śniegu. Silne mrozy nie nastaną, spadków temperatury do minus 20 st. C nie trzeba się obawiać - mówi Zdzisław Cyganiak, obserwator pogody. Więcej

Będzie kolejna łagodna zima w regionie łódzkim?

A to oznacza, że w Łodzi nie zapowiadają się ani białe święta Bożego Narodzenia, ani sylwester i Nowy Rok. W pierwsze dni kalendarzowej zimy przypadające na koniec grudnia temperatura będzie dodatnia i wyniesie od 3 o 4 st. C, w nocy spadnie do 0 do 2 st. C poniżej zera. Ani w styczniu, ani w lutym nie należy spodziewać się radykalnej zmiany aury. Mróz nie chwyci, śnieg nie będzie sypał obficie.

- Wszystko wskazuje na to, że zima tak jak i w poprzednich latach będzie łagodna, bez syberyjskich mrozów i obfitych opadów śniegu jak to bywało dawniej - dodaje Zdzisław Cyganiak. Zima łagodna czy nie - przyroda się do niej szykuje. Do ciepłych krajów odleciały skowronki, szpaki, część żurawi, widać jeszcze klucze dzikich gęsi. Na zimowiska przyleciały z północy natomiast myszołowy włochate. Jeże zapadły w zimowy sen, a borsuki zrobią to lada chwila.

