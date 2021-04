Jak wybrać grill dopasowany do naszych potrzeb - przegląd ofert ZDJĘCIA

Prawie każdy lubi grillować. Jaki grill wybrać, by był dostosowany do naszych potrzeb? Oto przegląd ofert.

W niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Grilla i niezależnie od pogody, prawie wszyscy zasiądziemy do grillowania.

Początki grillowego szaleństwa sięgają prehistorii, czyli kawałka mięsa nadzianego na patyk i pieczonego nad ogniskiem. Postęp spowodował, że dziś szaleństwo grillowania ogarnęło cały świat i chociaż tradycjonaliści nadal trzymają się tego samego patyka z kiełbaską lub mięsem, to coraz częściej sięgamy coraz bardziej nowoczesne prawdziwe kombajny, które z dumą ustawiają w ogrodzie. Na jeden raz

Patyk trzeba uciąć i zaostrzyć, ognisko nie zawsze jest gdzie rozpalić dlatego dużym powodzeniem cieszy się grill jednorazowy. To aluminiowa tacka z przymocowanym na stałe aluminiowym rusztem. Na tacce jest porcja węgla drzewnego i podpałka. Wystarczy przyłożyć ogień i grill się rozpala. Jest to urządzenie tak małe, że można na nim przygotować jedzenie dla co najwyżej dwóch osób i to raczej o małym apetycie. Gdy węgiel na grillu się wypali, po około 20 minutach, nie nadaje się on do powtórnego wykorzystania. Jest bardzo tani, bo kosztuje w granicach 8 zł, waży około 60 dekagram, ale za cenę trzech takich tacek można już kupić grill do wielokrotnego użytku.

Na jeden sezon

Grille przenośne, wielokrotnego użytku kosztują już od 20 złotych! Są zazwyczaj okrągłe, na trzech nóżkach, średnicy około 30 -35 cm. Wszystko jest wykonane z blachy kiepskiej jakości, ale taki grill łatwo zmontować i rozmontować, wrzucić do auta gdy jedzie się na wycieczkę. Wytrzyma przez cały sezon.z automatycznym czujnikiem mierzącym ilość i grubość potraw

Im droższe grille tym wyższa jakość, ale także większe możliwości. Bardzo cenione są kuliste, z regulowanym w pokrywie dopływem powietrza. Pozwalają one na bardziej równomierne pieczenie, a poza tym mniejsze odparowanie wody z potraw. Są więc one bardziej soczyste. Najprostsze grille kuliste kosztują od 50 zł, ale takie z dobrej stali, z wmontowanym w pokrywę termometrem, nawet kilkaset złotych, ale też będą nam służyć wiele lat. W tej grupie najwyższą półkę reprezentuje grillo - wędzarka wykonana z bardzo grubej blachy odpornej na przepalenie, która ma zarówno opcję grillowania z otwartą lub zamkniętą pokrywą, jedną lub dwiema warstwami rusztów, wmontowanym termometrem. Jednocześnie konstrukcja przypominająca lokomotywę pozwala także na wędzenie potraw. Najtańsze, o niższych parametrach jakościowych blachy, kosztują około tysiąca złotych. Najlepsze... ponad 4 tysiące złotych!

Żeliwo w cenie

Wśród amatorów potraw pieczonym nad węglem, dużym powodzeniem cieszą się grille żeliwne, Najtańsze są beczkowe. Ich największą zaletą jest stabilizacja temperatury w związku z czym łatwiej jest równomiernie piec przygotowane potrawy. Niestety ruszt jest kiepskiej jakości i rzadko wytrzymuje dłużej niż 1 - 2 sezony. Ich ceny zaczynają się od 70 złotych. Bardziej wyszukane modele, z większym paleniskiem, żeliwem wyższej jakości, wygodnymi półeczkami na tacki, na kółkach ułatwiających ich przemieszczanie kosztują już około 300 - 500 złotych. Dla leniwych

Wygodnym rozwiązaniem są grille elektryczne i gazowe. Nie ubrudzimy się przy nich, równomiernie grzeją, bo palniki są regulowane. Najmniejsze można używać w domu, na balkonie czy tarasie. Największe to prawdziwe kombajny zasilane dużymi butlami gazowymi i praktycznie pełniące rolę kuchni na wolnym powietrzu.

Najtańszy grill elektryczny pozwala piec steki, warzywa, ryby. Nie ma regulowanej mocy, posiada niewielki ruszt 23 na 14 cm, małą moc - 700 W, ale kosztuje zaledwie 80 złotych. Za ponad tysiąc złotych można też kupić elektrycznego grilla z kilkunastoma automatycznymi programami na różne produkty, z automatycznym czujnikiem dostosowującym temperaturę i czas grillowania do ilości i grubości ułożonych na ruszcie produktów i innymi bajerami. No i oczywiście jest to urządzenie przenośne, które z powodzeniem możemy używać na balkonie

Grille gazowe, te najmniejsze, także nadają się na balkony. Zasilane z małej butli wyglądają jak kuchenka jedno lub dwupalnikowa i kosztują od 150 złotych. Tu również cena rośnie razem z przybywającymi funkcjami i wielkością urządzenia. Największe, pełniące funkcję przewoźnych, ogrodowych kuchni kosztują nawet 4500 zł i pozwalają na smażenie, duszenie, grillowanie i gotowanie. To nowoczesne kombajny. Co wybrać?

Zarówno grillom elektrycznym jak i gazowym brakuje jednego: niepowtarzalnego, chociaż podobno niezdrowego, aromatu dymu, którym nasycają się potrawy. Wędzić mięso można w beczce, jak to robili nasi ojcowie i dziadowie, albo w nowoczesnych wędzarkach regulowanych elektronicznie. Tak samo jest z grillowaniem. Nie ważne na czym przygotowujemy potrawy, ale liczy się smak, a więc umiejętności, których za żadne pieniądze nie kupimy.

