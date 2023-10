Jak przechowywać dalie, gladiole i pacioreczniki, by przetrwały zimę. Kalendarium ogrodnika: zadbaj o kwiaty przed zimą

Jak zabezpieczyć podziemne części roślin, które nie zimują w gruncie?

Rośliny wykopujemy z ziemi najlepiej w suchy i słoneczny dzień. Dokładnie oczyszczamy z ziemi i układamy w suchym i zacisznym miejscu by przeschły. W tekturowym pudle układamy warstwę papierowych platonek po jajkach i na nich w odstępach kładziemy bulwy kłącza i cebule. przesypujemy trocinami, możemy zrobić warstwę ze słomy lub siana i na niej ułożyć następną warstwę. Wewnątrz musi być dość luźna przestrzeń. Zasypujemy pudło trocinami i zamykamy je. Na zimę możemy je schować do chłodnego garażu, do piwnicy lub innego miejsca, w którym będzie sucho i nie więcej niż 10 stopni, ale nie mniej niż 0 stopni C.