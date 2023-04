Jak posadzić truskawki, żeby zebrać obfite plony? Sadzenie truskawek, malin, borówek i jeżyn. Kalendarium ogrodnika na 13 kwietnia Agnieszka Jedlińska

To jest właśnie ten moment, kiedy w ogrodzie możemy sadzić krzewy owoców jagodowych. W sezonie nic tak nie smakuje jak samodzielnie uprawiane na grządce maliny, truskawki, jeżyny, czy borówki. To witaminowe bomby, które przez całe lato zapewnią nam dostęp do zdrowych owoców.