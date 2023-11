Jak ona to zrobiła? Alicja Węgorzewska lżejsza o... 25 kilogramów! Wygląda rewelacyjnie. Prawda?

Zobacz ZDJĘCIA

W internecie pojawiły się już zdjęcia promujące odcinek. Alicja Węgorzewska zachwyciła swoich fanów. Węgorzewska zdecydowała się na czarną suknię ze sporym dekoltem. Ta z pozoru prosta stylizacja podkreśliła "nową" sylwetkę gwiazdy.

- Miałam taki okres, gdzie wyznawałam to, że jestem niezniszczalna, ale ostatnio badam się i bardzo się cieszę, gdyż okazało się, że o parę rzeczy trzeba zadbać i jestem w trakcie. Z wielkim pietyzmem podchodzę do tego, co jem, jak wygląda moja dieta, ile śpię i jak wygląda mój dzień pracy. Zamierzam to kontynuować - wyznała Węgorzewska w rozmowie z Plejadą