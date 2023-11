Jak gotować parówki? Robisz to źle! Robert Makłowicz wyjaśnił jak prawidłowo ugotować parówki 10.11.2023

Jak zatem ugotować parówki?

Robert Makłowicz to jeden z najpopularniejszych kulinarnych znawców. To on ostatnio zdradził jak gotować parówki.

Z okazji urodzin swojego kanału na YouTube zorganizował transmisję na żywo, podczas której odpowiadał na pytania swoich fanów. Jedno z nich brzmiało: Jak poprawnie ugotować parówki?

Odpowiedź Roberta Makłowicza wręcz zaskoczyła internautów.

Nie gotuje się w ogóle parówek, tylko zagotowuje się wodę. Jak zacznie wrzeć, to się wyłącza i do tego wkłada się parówki - wytłumaczył kucharz.

Dlaczego? Jak się okazuje gotowanie parówek ma negatywne konsekwencje zarówno dla mięsa, jak i dla nas. Jak wyjaśnił Makłowicz, ich termiczna obróbka sprawia, że wydzielają się związki chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia.

Wiedzieliście o tym?