Jacek Magiera, trener piłkarzy Śląska: ŁKS będzie walczył do upadłego

-Przygotowujemy się własnym rytmem, ŁKS miał mecz pucharowy, po którym mają aż 120 minut w nogach - powiedział Jacek Magiera. - Zespół z Łodzi przyjedzie do Wrocławia i będzie walczyć. Potrzebują punktów co skutkuje tym, że nie odpuszczą ani minuty i będą walczyć do upadłego. Oni potrzebują tych punktów, chcą się utrzymać. Natomiast my dbamy o dobre nastawienie i przygotowanie do tego spotkania, wykonujemy dobrą pracę. Nie lekceważymy tego meczu, trzeba go wygrać, taki jest nasz cel, jak w każdym innym spotkaniu.

- Łukasz Bejger nie zagra przez zawieszenie za kartki, najbardziej racjonalna zmiana to Aleksander Paluszek i jeżeli żaden uraz, forma, nic złego się nie stanie, to Alek zagra. Wypada też Mateusz Żukowski za kartki oraz Karol Borys, który wyjechał na zgrupowanie kadry do Indonezji na mistrzostwa świata do lat 18. Martin Konczkowski dalej leczy uraz, nie będzie brany pod uwagę na następny mecz. Kontuzje leczą jeszcze Marcel Zylla czy Konrad Poprawa.