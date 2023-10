Jacek Jaworek poszukiwany. Odkryto ludzkie szczątki. Czy należą do mordercy? Są wyniki badań DNA

Wyniki jednak wykluczyły tę hipotezę. A to oznacza, że groźny mężczyzna jest wciąż na wolności. Uzbrojony morderca, Jacek Jaworek, jest poszukiwany od lipca 2021 roku. Za mężczyzną wystawiono tzw. czerwoną notę Interpolu - przeznaczoną dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. Za pomoc w ujęciu Jaworka Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wyznaczył 20 tysięcy zł nagrody.

*** W łódzkim hotelu Ambasador przy al. Piłsudskiego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi szukali Jacka Jaworka, 52-latka podejrzanego o morderstwo trzech osób,- brata, jego żony i 17-letniego bratanka. W hotelu miała przebywać daleka krewna poszukiwanego. To nieoficjalne informacje, do których nie chciał się odnieść Radosław Gwis z biura rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jacek Jaworek poszukiwany za morderstwo rodziny. Jest uzbrojony i niebezpieczny!

Poszukiwany pochodzi z Częstochowy, ale przez ostatnie lata pracował w Niemczech. Pół roku temu 52-latek wrócił z saksów i zamieszkał u brata i jego rodziny w miejscowości Borowce pod Częstochową. Tam też miało dojść do makabrycznej zbrodni.

Zginął 17-latek i jego rodzice (44-letni brat poszukiwanego oraz jego żona). Rodzina zginęła od strzałów z broni palnej, którą Jaworek prawdopodobnie ma wciąż przy sobie (policja nie informowała, że znalazła narzędzie zbrodni).

Wiadomo też, że Jaworek był wcześniej karany. Zdaniem sąsiadów w tym domu dochodziło często do awantur oraz utarczek słownych. Ta, podczas której doszło do koszmarnej zbrodni, miała dotyczyć rozliczeń finansowych. Wiele wskazuje na to, że Jaworek był pod wpływem alkoholu.

Drugie przebywające w domu dziecko, 13-latek, uciekł w trakcie tragicznych wydarzeń i cudem uniknął śmierci.