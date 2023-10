Jacek Jaworek odnaleziony? W lesie podczas grzybobrania odkryto ludzkie szczątki. Czy to poszukiwany morderca?

*** W łódzkim hotelu Ambasador przy al. Piłsudskiego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi szukali Jacka Jaworka, 52-latka podejrzanego o morderstwo trzech osób,- brata, jego żony i 17-letniego bratanka. W hotelu miała przebywać daleka krewna poszukiwanego. To nieoficjalne informacje, do których nie chciał się odnieść Radosław Gwis z biura rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jacek Jaworek poszukiwany za morderstwo rodziny. Jest uzbrojony i niebezpieczny!

Poszukiwany pochodzi z Częstochowy, ale przez ostatnie lata pracował w Niemczech. Pół roku temu 52-latek wrócił z saksów i zamieszkał u brata i jego rodziny w miejscowości Borowce pod Częstochową. Tam też miało dojść do makabrycznej zbrodni.

Zginął 17-latek i jego rodzice (44-letni brat poszukiwanego oraz jego żona). Rodzina zginęła od strzałów z broni palnej, którą Jaworek prawdopodobnie ma wciąż przy sobie (policja nie informowała, że znalazła narzędzie zbrodni).

Wiadomo też, że Jaworek był wcześniej karany. Zdaniem sąsiadów w tym domu dochodziło często do awantur oraz utarczek słownych. Ta, podczas której doszło do koszmarnej zbrodni, miała dotyczyć rozliczeń finansowych. Wiele wskazuje na to, że Jaworek był pod wpływem alkoholu.