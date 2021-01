Iwona Węgrowska pokazuje piersi. Węgrowska na gorących zdjęciach ZDJĘCIA 26.01.2021

Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej - podaje rfm fm.

Mimo pandemii czasami się ogarnę. Nie wiem jak Wy i u Was, ale i kolacja może być w takim wydaniu. Szpilki mile widziane. Itd itd. Dziewczyny trzeba sobie radzić - przyznaje wokalistka

Pod zdjęciem Iwony Wegrowskiej pojawiło się wiele komplementów i komentarzy pełnych zachwytu: Oj Iwonka, akurat ogarnięta to jesteś nad wyraz, co udowadniasz zresztą tym zdjęciem, samo miodzio. Mega piękność. Śliczna jak zawsze. Bardzo piękna, mega sexy kobieta

Nie od dziś wiadomo, że piosenkarka uwielbia podkreślać biust. Znana jest też z odważnych, a czasem nawet kontrowersyjnych stylizacji. W 2015 roku piosenkarka została matką - na świat przyszła jej córka Lilia, której ojcem jest partner Iwony - Maciej Marcjanik. Po urodzeniu dziecka Węgrowska złagodziła nieco swój styl, ale wciąż stawiała na obcisłe, wydekoltowane stylizacje.