Iwona Węgrowska nadal eksponuje swój ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 31.10.2023 Paweł Strzelecki

Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć.