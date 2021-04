Ireneusz Mamrot: Czy Arndt jest gotowy do gry? Na to pytanie dam odpowiedź w szatni

Ireneusz Mamrot: Piłka ma to do siebie, że nastrój uzależniony jest od tego, czy wygrasz, czy przegrasz ostatni mecz, ale temat ostatniego spotkania zakończyliśmy analizą i myślimy teraz już o następnym meczu. Dziś koncentrujemy się tylko na Koronie Kielce.

Wolski wypadł za kartki, Dankowski jest kontuzjowany. Czy w tej sytuacji kolejną szansę dostanie Nawotka? - zobaczymy. Mamy kilka pomysłów na to spotkanie. W pełni zdrowy jest już Dominguez. Wszyscy przepracowali mikrocykl treningowy. Czy Arndt jest gotowy do gry? Na to pytanie dam odpowiedź w szatni, a kibice przekonają się o tym podzas spotkania. Jeżeli jakieś zmiany następują, to najpierw rozmwiam o tym z drużyną.

Ciężko przewidzieć, jak zagra Korona. Nowy trener dopiero teraz miał cały tydzień i będzie wdrażał swoje pomysły. Analizujemy Koronę, ale skupiamy się przede wszystkim na sobie.

Srnić jest zawodnikiem spoza Unii Europejskiej. Jeżeli więc na boisku jest Ricardinho, Serb nie może się na nim pojawić. Tutaj przepisy utrudniają sprawę Drago.

Jestem zwolennikiem tego, aby zawodnicy, którzy nie zagrali w pierwszej drużynie, występowali następnego dnia w meczu rezerw. Obecne przepisy to komplikują. Żałuję, bo żaden trening nie zastąpi gry w warunkach meczowych