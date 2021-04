Ireneusz Mamrot: Chcę, aby ŁKS zagrał dziś tak, jak w drugiej części spotkania z Koroną

Ireneusz Mamrot: - Kolejny raz jestem pytany o to, dlaczego na ławce rezerwowych zasiada Jan Sobociński. W drużynie jest rywalizacja i po wnikliwej analizie treningów, wybieram meczową jedenastkę. Każdy jednak musi być gotowy do gry.

- Bardzo chciałbym, aby moja drużyna zagrała z Radomiakiem tak, jak w drugiej części spotkania z Koroną. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że dziś czeka nas inny mecz. Radomiak jest zainteresowany bezpośrednim awansem do ekstraklasy i dlatego jeśli myślimy o pokonaniu tej drużyny, to musimy zaprezentować się jeszcze lepiej niż po przerwie w Kielcach. Trzeba będzie solidnie popracować zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Wiemy, że to będzie trudne spotkanie, ale musimy zrobić wszystko, by je wygrać. Dobrze przeanalizowaliśmy styl gry najbliższego rywala. To drużyna, która jest bardzo konsekwentna.